Frans Verplanke is drijvende kracht van Scheldestroom

Vijf avonden in de week staat hij aan de rand van het zwembad. Frans Verplanke is trainer van zowel beginnende als ervaren zwemmers, variërend van basisschooljeugd tot senioren. Na enige weerstand werkt Verplanke uiteindelijk mee aan een interview met deze krant, al zou hij liefst buiten de schijnwerpers blijven. ,,Eigenlijk vind ik het niet eerlijk één iemand uit te lichten, terwijl onze vereniging zoveel gepassioneerde vrijwilligers kent.”

En toch is uitgerekend hij door zijn clubgenoten genomineerd als clubheld van de amateursport. Niet voor niets, want Verplanke is al ruim 35 jaar aan de zwemvereniging verbonden. ,,Als 10-jarige ben ik zelf bij Scheldestroom gaan zwemmen. Of ik ooit iets gepresteerd heb? Op 14-jarige leeftijd werd ik Zeeuws kampioen op de 50 meter vlinderslag in het oude zwembad van Middelburg. Dat stelt minder voor dan het lijkt. De tijd die ik zwom, ruim in de 50 seconden, halen kinderen van tien nu.’’