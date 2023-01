Frans feestje bij Supercross Goes: un, deux, trois, quatre, cinq in Americano race

‘Knecht’ Milan Vader zet Down Under beste wegresul­taat ooit neer

Middelburger Milan Vader heeft vrijdag bij de Tour Down Under zijn beste resultaat ooit op de weg neergezet. De helper van Jumbo-Visma-kopman Rohan Dennis mocht in de slotfase van de derde etappe voor zijn eigen kansen gaan en finishte als achtste. Hij staat nu vijftiende in het algemeen klassement.

20 januari