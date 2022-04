FOTOSERIE | Herbeleef hier de start in Terneuzen van de Scheldeprijs

Oreel is in Kruiningen de sterkste in de sprint

In de vierde en laatste TMZ-wedstrijd in Kruiningen ging de overwinning naar Lars Oreel. De wielrenner uit Goes was bij de amateurs de sterkste in een kopgroep van zes. Hij hield de Belg Michael Apers en zijn plaatsgenoot Eloy Raas achter zich.

28 maart