Fotofinish voor winnende Raas in kernen-klassement

Tennis­sters De Schelde weten na vier partijen al dat de landstitel uit zicht is

Het is de tennissters van De Schelde zaterdag niet gelukt de eindstrijd om de landstitel te bereiken. De Vlissingse vrouwen werden tijdens het finaleweekend in Santpoort-Noord in de eerste kruisfinale uitgeschakeld door De Bijvanck uit Blaricum. Na de vier enkelpartijen was het al voorbij.