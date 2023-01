Forza doet zich tekort, Stevo haalt juist uit

Den Herder weet niet wat ze meemaakt: een 10 voor hals strekken

Jasmijn den Herder was in de vierde wedstrijd van de dressuurcompetitie om de Adrie & Zoon Zilveren Schelp van de RV De Paardebloem in Heinkenszand met merrie Mary Poppins van de Wolfshoeve goed op dreef. De amazone uit Oostdijk stuurde in de klasse L de zesjarige Dream Boy-dochter twee keer op rij naar de overwinning. Haar scores waren 72,83 en 70,66 procent.

22 januari