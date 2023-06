Fortis zwaait twee clubiconen uit: ‘Beter moment dan dit was er niet’

Op de dag dat Fortis het 25-jarig bestaan vierde, namen twee clubiconen afscheid. Remco Crucq (38) en Joyce Schoonaard (33) zwaaiden af na respectievelijk zeventien en zestien seizoenen in Fortis 1. De club achtte dat zo bijzonder, dat er nu al in het clubgebouw een plaquette hangt dat aan dit moment herinnert.

Remco Crucq en Joyce Schoonaard zijn niet gestopt omdat ze de houdbaarheidsdatum zijn gepasseerd. Beide routiniers zetten zaterdag, thuis tegen kampioen Ondo, nog gewoon de toon. Híj is de man van de onverwachte acties en de frommelgoals, zíj is oerdegelijk en o zo geslepen. Samen zorgden ze in het met 15-19 verloren duel voor acht treffers.

Schoonaard kreeg als eerste een publiekswissel. Tot tranen geroerd ging ze naar de kant. ,,Eigenlijk had ik aan het einde van het vorige seizoen al afscheid genomen”, vertelde ze later. ,,Toen ging ik in Fortis 3 spelen, maar na een paar wedstrijden werd ik al weer teruggehaald bij het eerste team. Noor Wisse raakte geblesseerd aan haar enkel en later ging zij op stage naar Suriname. Ik heb toen gezegd: oké, ik ga nog één jaar knallen en daarna is het echt klaar.”

Gebroken pink

In het afscheidsseizoen ging het niet over rozen bij Schoonaard. ,,Het was echt een pechjaar”, zei ze. De routinier worstelde met knieproblemen, scheurde tijdens het zaalseizoen één van haar trommelvliezen en brak vijf weken geleden een pink. Het was nog maar de vraag of ze in de slotronde van de veldcompetitie mee kon spelen. ,,Ik heb drie orthopeden gehad en heb ze alle drie de vraag gesteld: mag ik de laatste wedstrijd tegen Ondo nog spelen? De laatste die ik had, begreep het. Officieel was ik er nog niet aan toe, maar als ik ‘m goed vastzette, moest het kunnen… Daarom zie je nu ook die emoties. Ik wilde heel graag vandaag meedoen en nog één keer met Remco in het veld staan.”

Volledig scherm Remco Crucq in actie in zijn laatste wedstrijd. Hij heeft Dennis Witte van Ondo als tegenstander. © Dirk-Jan Gjeltema

Kort na Schoonaard kreeg Crucq een nog iets groter afscheid. Hij ging door een haag van zwarte en gele fakkels van het veld. ,,Het is fantastisch wat er vandaag geregeld is, zowel voor Joyce als voor mij. Ik ben heel erg aan het genieten van dit afscheid.”

Crucq zat maar liefst twintig jaar in de selectie en zeventien jaar vast in Fortis 1. Hij debuteerde toen de Souburgse club op het veld nog in de hoofdklasse speelde. Daarna maakte hij zowel de terugval als de opleving mee. ,,Het idee om te stoppen kwam na het zaalseizoen. Ik wilde nog één keer in de overgangsklasse korfballen en dat was in de zaal gelukt. Het was een goede zaalcompetitie voor ons. Toen dacht ik: wil ik nog een jaar er heel veel voor opofferen?”

Voor wedstrijden als tegen Ondo wil Crucq wel graag zijn bed uit komen. Maar vanaf augustus weer een voorbereiding draaien en daarna elke week verplichtingen hebben op korfbalgebied, wilde hij niet. ,,En als je dan op de jubileumdag afscheid kunt nemen, uitgerekend tegen Ondo, moet je dat doen. Een beter moment dan dit was er niet. Ik vond het ook mooi dat ik tot het einde van waarde kon zijn voor de ploeg.”

Negen seconden

Crucq maakte al na negen seconden de openingstreffer voor Fortis. Het eerste schot was meteen raak. Daarna had de ploeg tot de rust (9-8) het beste van het spel. In de tweede helft nam de kampioen uit Sint-Laurens het initiatief volledig over. Ondo wilde heel graag in de veertiende speelronde de ongeslagen status behouden en gaf dus geen cadeautjes weg. Toen bij 13-16 het gat geslagen was, ging het kaarsje bij de thuisploeg uit en was het tijd voor de publiekswissels.