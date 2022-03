Fortis dwingt punt af tegen Sporting Delta en speelt zich bijna veilig

Hoofdklasse Ab. Fiks-TOP: ‘Vanwege de vele besmettingen binnen de selectie van TOP A gaat de wedstrijd vanavond van het 1e niet door’, luidde het twitterbericht dat Fiks publiceerde. De Arnemuidse club gaf aan geen (representatieve) ploeg op te kunnen stellen. De wedstrijd zal daarom op een nog vast te stellen datum worden ingehaald.

Overgangsklasse Da. Sporting Delta-Fortis 23-23: De volle Deltahal in Dordrecht zweepte Fortis op tot een prestatie van formaat. De Souburgers namen brutaal het initiatief en hielden halverwege de favoriete thuisploeg achter zich (10-12). Verdedigend zat Fortis de Dordtenaren kort op de huid en dwong ze bij vlagen tot geforceerde kansen. Toch kwam Sporting Delta met 16-13 voor. Fortis schakelde bij en stond twee minuten voor tijd zelfs op 21-23. Daarop volgde de tactische keuze om de schotklok zo optimaal mogelijk te gebruiken, zodat de thuisploeg weinig scoringstijd overhield. Dat het geen winst werd maar een gelijkspel, drukte de blijdschap niet. Fortis weet dat het wel heel gek moet lopen wil het nog in gevaar komen.

Ondo-Valto 19-23: Ondo was in het eerste kwart niet bij de les en kreeg te makkelijk de scores om de oren. De time-out op 5-12 was niet uit luxe, maar sorteerde wel effect. De ploeg van coach Jouri van den Broeke kwam steeds iets beter in de wedstrijd en sloot met nog een kwart wedstrijd te gaan aan op 18-18. In het laatste stuk brak het terugkerende euvel Ondo op. Slechts één keer werd er nog gescoord. Valto sloeg gedecideerd toe. ,,We hadden eigenlijk best een goed gevoel richting komende wedstrijden, totdat de uitslag van Fortis binnen kwam.” Van den Broeke doelde op het gelijkspel van Fortis tegen Sporting Delta, waardoor de Souburgers buiten bereik van Ondo komen.

Overgangsklasse Db. Vriendenschaar-Swift: Swift kwam niet in actie. Sporthal de Appelgaard in Hardinxveld-Giessendam was niet beschikbaar omdat die is ingericht als crisisopvang voor Oekraïeners. De wedstrijd werd daarom verplaatst naar sporthal de Wielewaal, maar ging toch niet door. Vriendenschaar gaf aan te veel coronagevallen te hebben.

Eerste klasse Fb. Tjoba-RWA: Dinsdag verloor Tjoba nog de inhaalwedstrijd in Rhoon. Vrijdagavond meldde RWA telefonisch dat het na dinsdag zoveel coronabesmettingen in diverse teams had, dat er geen achttal viel samen te stellen om af te reizen naar Goes. De Bevelanders zullen dus ergens in de komende drie weken ook de thuiswedstrijd tegen RWA moeten inhalen.

Tweede klasse Ia. Vitesse-Togo 23-14: Hekkensluiter Togo beet flink van zich af in Barendrecht. Na de 16-27 in Goes had koploper Vitesse in eigen huis de handen vol aan het team. De drive van de Goesenaren was dik in orde. Gedoseerde aanvallen en een degelijke verdediging zorgden er lang voor dat Togo weggespeeld werd. ,,Veertien doelpunten is te weinig, maar de manier waarop we er in gingen doet me deugd”, zei coach Jelle de Laet. ,,Laat dit de opmaat zijn naar Weidevogels.” De Laet wil dan graag de eerste punten pakken.

Derde klasse Ia. Atlas-DSO 15-16: Titelfavoriet Atlas leed een verrassende thuisnederlaag tegen DSO. ,,Dat was nog terecht ook”, gaf coach Benjamin van Hese de credits aan DSO. Zijn ploeg speelde nog wel een prima eerste helft, maar na rust (10-7) was de koek op. Of het nou lag aan het missen van vier basisspelers of aan de magere trainingsarbeid van de afgelopen tijd, Atlas speelde in de tweede helft met de tong op de schoenen. DSO kwam steeds dichterbij en deed vervolgens wat iedereen voelde aankomen.

Derde klasse Ib. Stormvogels-KVK 11-12: Als een kopie van drie weken geleden in Kapelle gaf KVK Stormvogels het nakijken in het eerste twintig minuten (1-9). Niet dat de Kapellenaren nou zo grootst speelden, maar bij de thuisploeg ging zo ongeveer alles mis wat er mis kon gaan. ,,Zo slecht heb ik het nog nooit gezien”, stelde coach Sander Koole. Een time-out zorgde voor de mentale schop onder de kont, die Stormvogels terugbracht tot 5-9 bij rust. Na de hervatting hadden de Westkapellenaren het beste van het spel, mede omdat KVK een half uur niet scoorde. Het werd 9-9, maar de wedstrijd eindigde toch nog zuur voor Stormvogels. In de laatste seconden werd de strafworp naar 12-12 gemist.