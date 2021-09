Formule 1-gezin uit Hoek: vader Arjen was erbij in 1985, zoon Tom is er zondag bij

Jan Roose houdt het na ruim vijftig jaar voor gezien als organisa­tor van hardloop­wed­strij­den

31 augustus GOES - Hij had het enige tijd geleden al min of meer aangekondigd, maar nu is het definitief. Jan Roose (71) uit Goes, clubman van AV’56 stopt na ruim vijftig jaar met het organiseren van hardloopwedstrijden. Ook zijn rechterhand Jaap Oele stopt ermee. ,,Mijn ideeën verdwijnen niet en iedereen mag ze gebruiken’’, geeft Roose mee in de brief waarmee hij zijn afscheid aankondigt.