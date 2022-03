Fop Fonteijne (69) is áltijd bezig met sport; de vitaliteit spat ervan af

Niet voor het eerst stond Fonteijne zondag op het erepodium na een schaatswedstrijd. Al in 1974 nam hij deel aan een zijn eerste race, waarna er volgens eigen telling nog zo’n vijfhonderd in totaal volgen. Het heeft geresulteerd in een rijk gevulde prijzenkast, die in huize Fonteijne een mooie plaats heeft. ,,Afgelopen weekend ben ik tweede geworden op de 3000 meter bij het NK schaatsen voor masters, in de categorie 65-70 jaar", vertelt hij. ,,Ik deed ook mee aan het allroundkampioenschap. Ik ben echt een schaatser voor de lange afstanden, maar het is hartstikke leuk om in zo’n weekend ook eens een 500 en 1000 meter te rijden. Bij het allroundkampioenschap ben ik op de zesde plaats geëindigd.”