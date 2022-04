Florence Koole Nederlands kampioen duathlon, ook rest van de familie succesvol

Na 2,5 kilometer lopen, 10 kilometer fietsen en 1,25 kilometer lopen in 36 minuten en 30 seconden haalde Koole, dochter van de Walchenaren Edith en Floris-Jan Koole, de Nederlandse titel binnen in de categorie 12-15 jaar. Florence woont al jaren in Zuid-Frankrijk en is daar actief in het hardlopen.

Floris’ broer Niels was met zijn gezin succesvol in de zwemloop in Breda. Zoon Stijn Koole werd vijfde, dochter Hilde vierde, kort voor moeder Chantal. De jongste dochter Lisa was de snelste in haar categorie. Vader Niels was geblesseerd.