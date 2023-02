Flinke medailleoogst Zeeuwse atleten op NK masters

Rachida Guchteneire liep in de categorie D40 naar goud op de 60 meter in een tijd van 8.33 seconden, hetgeen een evenaring was van het Zeeuws record van Hermien Roggeband. Op de 200 meter (27.66 seconden) herhaalde ze dat huzarenstukje om bij het kogelstoten met 10,88 meter zilver binnen te halen.

Jacques Zaman pakte brons op de 60 meter H60 in 8,8 seconden en zilver op de 200 meter in 28.69. Patricia Dieleman liep naar goud op de 60 m D50 in 9,22 seconden. Op de 200 meter was ze in 31,66 goed voor brons.