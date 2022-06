Extra volle kalender voor openwaterzwemmers; seizoen begint in Kattendijke

Trio van Delta Sport pakt Nederland­se titel acrogym

Het acroteam van GV Delta Sport, bestaande uit Anouk Hofman, Senna Groenendijk en Tess van Kooperen is in de D-categorie jeugd Nederlands kampioen geworden. Het tweede succes voor Delta Sport was de bronzen medaille voor het trio Indy Kromdijk, Kayley van den Hoek en Norah van Weelden in de E-jeugdcategorie.

13 juni