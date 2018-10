Export-Zeeuwse wint Ladiesrun

De uit Schuddebeurs afkomstige loopster is geen onbekende in Zoutelande. Vorig jaar werd ze tiende in de Kustmarathon. Van Kooten won vrijdagavond in een tijd van 42 minuten en 43 seconden. Tweede werd Ciska Hensen uit Kaatsheuvel in 43.40. De derde plaats was voor Frédérique Versluijs uit Zuidzande in 43.53.