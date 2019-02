Ex-wereldkampioen poolbiljarten speelt topper in Goes

Tolhoek handhaaft zich in top klassement Ruta del Sol

21 februari TORREDONJIMENO - Een nieuwe topklassering zat er voor Antwan Tolhoek niet in tijdens de tweede etappe van de Ruta del Sol. De wielrenner uit Yerseke finishte in het zuiden van Spanje wel weer in de voorste groep, als 49ste. Daardoor blijft hij wel in de top van het klassement.