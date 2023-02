Even voorstellen: de 17 wielerprofs van Zeeland

De pechvogel van TOP: Willemijn Bouwens voor de derde maal in drie jaar gebles­seerd

Aan een ongelukkige botsing, zaterdag in het duel met DSC, heeft Willemijn Bouwens een sleutelbeenbreuk en een scheurtje in een rib overgehouden. De korfbalster van TOP Arnemuiden is pas 23, maar moet nu al voor de derde keer voor lange tijd vanaf de kant toekijken. ,,Poeh, dit is wel weer even een domper, ja”, zegt ze. ,,Maar gelukkig is het niet m’n knie. Dat scheelt in de duur van het herstel.”