Euphoniumspeler van de luchtmacht blaast iedereen weg in Bosse Pielenloop

Schaatsta­lent uit Yerseke is dit seizoen de stand-in van Jorrit Bergsma

Voor de Nederlandse marathonschaatsers begint dit weekeinde het seizoen in Amsterdam. Arjen van Damme uit Yerseke, net nieuw bij Jumbo-Visma, moet zich op de Jaap Eden-baan schikken in een reserverol. ,,Maar dat is prima”, geeft hij aan. ,,Ik wist dit op het moment dat ik in april ‘ja’ zei.”

21 oktober