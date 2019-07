Esther Verhaegen uit Sluis ligt op schema voor unieke clean sweep in zomerlopen

Voor Verhaegen was het de vierde zege op rij. Eerder won ze immers ook al in IJzendijke. Nieuwvliet en Retranchement. Ze ligt daarmee op koers om het recordjaar van Frederique Versluijs te evenaren. Zij won in 2012 alle zomerlopen. Eén verschil: dat waren er toen vijf, nu zijn het er zes door het toevoegen van de boulevardloop in IJzendijke.

Mark Verhage pakte zijn tweede zege in de zomerloopcyclus, nadat hij vorige week al de beste was in Retranchement. De andere twee lopen zijn gewonnen door Mark van Nevel, die dinsdag in Groede derde werd, op bijna een minuut van Verhage (23.23 versus 24.15). Tussen hen in zat de Belg Bert van de Velde uit Bassevelde. Bij de mannen finishten 41 lopers.