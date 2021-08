Erwin Mesu schaatste altijd puur voor zichzelf; na 14 jaar is hij klaar

Leonie Ton snelt naar derde winst in acht dagen

4 augustus RETRANCHEMENT - Waar Leonie Ton aan de start verschijnt is meestal de eerste plaats al vergeven. De afgelopen acht dagen won ze in Nieuwvliet en Zelzate. Dinsdagavond kon de ultraloopster uit Wissenkerke de derde Zomerloop over 10,5 km van Retranchement bijschrijven op haar palmares. Martijn de Kok won na lange tijd weer een wedstrijd bij de mannen. Zijn laatste overwinning was in oktober in de Wilhelminadorploop.