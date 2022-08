Erwin Harmes zet met slotzege winst in driedaagse luister bij

Tweede plaats Casper Vos, Lars Oreel behoudt leiding in Ronde van Frans-Guyana

SINNAMARY – Casper Vos is tweede geworden in de derde etappe van de Ronde van Frans-Guyana. De 18-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp maakte deel uit van een kopgroep van twaalf renners en verloor in de sprint om de overwinning nipt van de Fransman Marc Flavien. Lars Oreel uit Goes behield de leiding in het algemeen klassement.

