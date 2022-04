Erwin Harmes voegt weer een land toe aan zijn marathonrepertoire

Kevin Spruijt verbijt de pijn en wint ook in Wemeldinge

WEMELDINGE – Motorcrosser Kevin Spruijt uit Meliskerke heeft maandag bij de Paascross in Wemeldinge de zwaarste klasse (500 cc) op zijn naam geschreven. Het was een drukte van belang, zowel bij de rijders als publiek. De laatste konden genieten van spannende wedstrijden in de best denkbare omstandigheden.

19 april