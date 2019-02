Erwin Harmes gebruikt Scheldeloop als ‘training’ voor Enschede, niet voor Zeeuws-Vlaamse marathon

TERNEUZEN - Voor Erwin Harmes was de 25 kilometer lange Scheldeloop, zaterdag in Terneuzen, een ideale voorbereiding op de marathon van Enschede die hij binnenkort gaat lopen.

Zijn ongelukje met de pan macaroni toen hij warm water over zich heen kreeg, geeft hem weinig hinder meer. Harmes won zaterdag vrij eenvoudig. Minuten bedroeg zijn voorsprong op de lokale Sander Post die keurig tweede werd.

Harmes was al over de schrik heen van het kokende water dat hij over zich heen kreeg. Dat bewees de Walcherse atleet een paar weken geleden toen hij voorin eindigde in de Halve Marathon van Cadzand-Bad. ,,Toen liep het al lekker en wist ik dat de marathon van Enschede niet in gevaar zou komen. Wedstrijden als vandaag passen goed in de voorbereiding daarop‘’, liet Harmes weten nadat hij stond uit te rusten van de inspanningen.

De consequentie van deelname aan de marathon is echter wel dat hij daardoor niet kan deelnemen aan de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen die in hetzelfde weekeinde wordt gelopen. ,,In Enschede valt er meer snelheid te maken dan in Zeeuws-Vlaanderen waar een deel van het parkoers onverhard is en je dus niet voor een toptijd kunt gaan”, meende Harmes.

Zaterdag kwam Harmes als enige uit op een tijd van binnen anderhalf uur: 1.28.53 terwijl Post uitkwam op 1.34.19. Bij de vrouwen liep Monica Sanderse uit Vlissingen naar een goede tijd van 1.40.47. De middenafstand (12000 meter) werd bij de mannen gewonnen door Mark Verhage in 44.46 en bij de vrouwen door Wanda Zegers in 1.03.20 en Cathy Poppe won de korte afstand bij de vrouwen in 25.31 over 6000 meter.

