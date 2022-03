Erwin Harmes bij 60 van Walcheren weer zwalkend over de finish; ‘Maar nu heb ik wél gewonnen’

VIDEOVROUWENPOLDER - Erwin Harmes gaat de boeken in als de eerste winnaar van de 60 van Walcheren. Hij kwam zondagmiddag in Vrouwenpolder samen met Huub van Noorden aan, die hem de laatste 200 meter hielp en hem als eerste over de finishlijn duwde. ,,Ik hoefde niet zo nodig te winnen", gaf de ervaren ultraloper uit 's-Heer Abtskerke aan. ,,En Erwin had de hele weg voorop gelegen.”

De wedstrijd werd een frisse onderneming voor de ongeveer 25 eenlingen en circa dertig estafetteteams. Door de wind en het ontbreken van de zon bleef de temperatuur veel lager dan verwacht. Dat het maar 5 graden was, raakte ook Harmes. Hij stortte aan het einde van de race volledig in, net als tijdens de Kustmarathon van 2015. ,,Maar nu heb ik wel gewonnen", zei hij opgetogen, nadat EHBO’ers hem weer een beetje hadden opgelapt.

De veertigjarige Middelburger, die driemaal de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen won en bekend staat om zijn alles-of-niets-tactiek, ging om 9.00 uur heel hard weg. Na zo’n 15 kilometer had hij al zo'n tien minuten voorsprong op de rest. Onder anderen Huub van Noorden, één van de na-inschrijvers, en Leonie Ton, de eerste vrouw, deden relatief rustig aan. Zij wisten dat het nog ver zou zijn.

Harmes trok in zijn eentje trok verder langs Fort Rammekens en over de Vlissingse boulevards, de duinen van Dishoek, de zeedijk bij Westkapelle en het strand van Oostkapelle. Hij ging zelfs zo hard dat de eerste estafetteloper hem pas na zo’n 47 kilometer te pakken had (de estafette was een kwartier later vertrokken). Daar, bij Westkapelle, was de marge rond de 20 minuten.

Volledig scherm Erwin Harmes bij Westkapelle, toen hij nog fris was tijdens de 60 van Walcheren. © Roeland van Vliet

Daarna kreeg Harmes het heel zwaar. Zijn voorsprong liep snel terug, mede doordat hij op het strand nog een keer viel en bij de laatste duinovergang geholpen moest worden door omstanders. In de finishstraat kwam Van Noorden opeens langszij bij hem. Die zag dat zijn provinciegenoot het moeilijk had en ondersteunde hem tot het einde. Hun eindtijd was 4.53.37 uur.

Leonie Ton

Bij de vrouwen was Leonie Ton een alleenheerser. De ultraloopster uit Wissenkerke liep tot voorbij de helft in een groepje en finishte als vierde overall. Ze zat slechts tien minuten achter Harmes. De Noord-Bevelandse, die nog tamelijk fris over de eindstreep kwam, liep de 60 van Walcheren als voorbereiding op de Zestig van Texel. Die is volgende week. Daar loopt ze de dubbele afstand, dus 120 kilometer.