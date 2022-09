Ervaren rotten nemen Oemoemenoe bij de hand

Leck was na afloop tevreden over de verrichtingen van zijn team: ,,Wat we de afgelopen twee weken getraind hebben, kwam eruit.” De Engelsman zag oudgedienden in zijn team het heft in handen nemen. Joey Luitwieler en Yedney America zorgden ervoor dat Oemoemenoe met een voorsprong van 5–12 de rust in ging en na rust zorgden dezelfde spelers opnieuw voor de punten. Toch zag Leck nog punten voor verbetering: ,,We waren veel sterker in scrums en line-outs. Mat dat balbezit moeten we veel meer doen.”