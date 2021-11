Eritrees wielertalent Abel Teweldemedhn beproeft zijn geluk bij het Zeeuwse Middelkamp

Zeeuws-Vla­ming wil vlammen tijdens internatio­naal beloften­week­end in zijn achtertuin

SCHOONDIJKE – Afgelopen winter had Jochem Kerckhaert bijna een profcontract te pakken. De talentvolle wielrenner strandde uiteindelijk in de finale, maar bleef vastberaden en reed zich dit seizoen in de kijker bij BEAT Cycling. ,,Dat ik nu bijna een jaar later alsnog een stap hogerop zet, is voor mij een bevestiging dat ik op de goede weg ben”, aldus Kerckhaert.

28 oktober