Erik Cappon wint paasloop in eigen woonplaats én een nieuw Zeeuws record

Achter dit tweetal streden er drie man voor de overig ereplaats. Martijn Brooijmans uit Sint Annaland hield het langst stand en finishte in 42:05. John de Fossé (42:45) uit Sluis en Edwin de la Ruelle (42:55) uit Koewacht passeerden de meet op plek vier en vijf. Joke de Vreese uit Lembeke had aan 49:11 voldoende om de winst mee naar België te nemen. Linda Vermeulen uit Schoondijke had op plaats twee bijna twee minuten meer nodig.

Zeeuws record

Voor het eerst in de klassieke Paaseiwedstrijden voor de jeugd was er op tweede paasdag door Dynamica een drie kilometer geprogrammeerd. Door de splitsing in twee kleine series was er weinig onderlinge strijd op de regenachtige atletiekbaan. In de tweede serie liep Matthijs Corbijn naar de winnende tijd van 9:18:90. Mike Suurmond klokte in de eerste serie de tweede tijd overall in 9:57:21. Stijn Koole liep in 10:26:61 naar het bronzen Paasei.