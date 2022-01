Er wordt weer getraind in het Omnium: ‘Je hoofd leegmaken na een lange school- of werkdag’

Voormalig atletiekbe­stuur­der Lou Simpelaar overleden

VLISSINGEN - In zijn woonplaats Vlissingen is afgelopen zondag Louwrens (Lou) Simpelaar op 95-jarige leeftijd overleden. Simpelaar was in 1962 één van de vier oprichters van atletiekvereniging Scheldesport in Terneuzen. Hij was tevens vijftien jaar bestuurslid binnen de Zeeuwse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) en hanteerde in die periode bijna zeven jaar lang de voorzittershamer.

12 januari