Enthousiasme Marino Schrijver werkt bij Tjoba aanstekelijk

Mick van Dijke dertiende in eerste etappe Deutsch­land Tour

Mick van Dijke kwam ook donderdag goed voor de dag in de Deutschland Tour. De wielrenner uit Colijnsplaat, die voor de formatie van Jumbo-Visma rijdt, werd in de eerste etappe dertiende. De zege in de eindsprint ging naar Caleb Ewan.

25 augustus