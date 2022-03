Endurorijders Ovaa en Boone op hoogste treetje in Holten

Zeeuwse aanvallers Van Dijke en De Jong beloont met podium­plaats, maar net niet de hoogste

LEEUWARDEN – Mick van Dijke is in zijn eerste wedstrijd van het jaar als tweede gefinisht tijdens de Visit Friesland Elfsteden Race. De 21-jarige renner van Jumbo-Visma moest in een sprint-à-deux enkel winnaar Elmar Reinders voor zich dulden. Timo de Jong uit Goes moest bij het ingaan van de laatste kilometer vooraan lossen, maar finishte wel nog als derde.

6 maart