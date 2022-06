En weer gaat een Zeeuwse rit in de Benelux Tour niet door

SLUIS - De Benelux Tour gaat dit jaar niet door. De organisatie van de enige meerdaagse etappekoers in de UCI WorldTour in België en Nederland, laat weten dat het de rittenkoers niet goed kan organiseren dit jaar en stelt de wedstrijd uit naar volgend jaar. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland van 29 augustus tot en met 4 september.

De beslissing is een domper voor Sluis. Die gemeente zou immers op de tweede dag - dinsdag 30 augustus - een individuele tijdrit huisvesten. Eerder dit jaar sloot de gemeente een contract af dat de Benelux Tour voor drie jaar aan Sluis verbindt. De exacte datum van de editie van 2023 is nog niet bekend. De organisatie gaat samen met de UCI en de twee nationale wielerbonden op zoek naar een betere datum in 2023.

In die editie van 2020 zou de individuele tijdrit ook in Zeeland gereden worden, in Vlissingen om precies te zijn. Een dag later zou de volgende etappe deels door Zeeuws-Vlaanderen voeren. Beide ritten gingen toen echter ook niet door, omdat de burgemeesters van Vlissingen en Terneuzen daags voor de koers een streep door de etappes zetten. Het was volgens hen onmogelijk de ritten door te laten gaan onder de toen geldende coronamaatregelen.

Kalender, logistiek en media

Volgens de organisatie zijn er nu problemen door de overvolle wielerkalender, op logistiek en op mediavlak. Zo zou de politie in Nederland niet kunnen zorgen voor de begeleiding van de ritten in Nederland. Daarnaast had de organisator Golazo problemen met het plannen van de aankomsturen en de daaraan gekoppelde tv-uitzendingen.

De uitzenduren van andere wedstrijden, waaronder de Ronde van Spanje op dat moment, zouden de organisatie dwingen om aankomsttijden te plannen die voor supporters en genodigden ter plaatse en tv-kijkers oninteressant worden. Daarnaast zouden de ploegen met onmogelijke starturen of tijdstippen van verplaatsingen te maken krijgen.

,,Het verschuiven van de Benelux Tour naar 2023 is zeer jammer voor de wielerfans in de lage landen, net zoals het dat is voor ons team dat al maanden aan de voorbereidingen bezig is‘’, zegt Christophe Impens van Golazo. ,,Maar het is een noodzakelijke beslissing en de enige oplossing om problemen te vermijden. Alle betrokken partijen hebben er alleen maar baat bij dat we aan een betere en sterkere Benelux Tour kunnen werken voor de volgende jaren.‘’

In 2019 finishte de eerste etappe van de ronde in Hulst, waar Sam Bennett als eerste over de streep kwam. Vorig jaar was Zeeland geen start- of finishplaats, maar maakte de etappe van Essen naar Hoogerheide wel vier lussen over Zeeuwse bodem. De Benelux Tour werd vorig jaar gewonnen door de Italiaan Sonny Colbrelli. Mathieu van der Poel was in 2020 de laatste Nederlandse winnaar.