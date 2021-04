En de Zeeuwse ‘mystery-startlocatie’ van de ZLM Tour is...

Bij de bekendmaking van Goes als finishplaats, drie weken geleden, wilde het college van B en W in Veere nog graag dat de startplek geheim bleef. Onder het mom van: als de coronacijfers nu tegenvallen en bijna alles nog op slot zit, is het aan de inwoners niet te verkopen dat er aan het begin van de zomer een evenement is waarbij mogelijk ook publiek aanwezig is. De organisatie van de ZLM Tour had daar begrip voor. Ook de exacte routes van de etappes in Limburg en West-Brabant van 11, 12 en 13 juni bleven nog ‘geheim’ en zijn dat nog steeds. Die worden waarschijnlijk in één van de komende dagen bekend.