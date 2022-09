Eloy Raas spint in Calfven sneller dan zijn Belgische belagers

Er moest zaterdag voor Raas een sprint aan te pas komen om als eerste over de eindstreep te komen. Hij werd op de hielen gezeten door een Belgisch duo, maar was ze te slim af. Roy De Ryck spurtte naar de tweede plaats en Jelle Veraart moest het doen met de derde plek.

In de D-categorie bleef de eerste prijs op Brabantse bodem. Kevin Aernouts was daar de snelste in een sprint-a-deux met Thomas Verdonck. Stijn Baas had in de SP-klasse geen spannende spurt nodig voor de winst. Hij had een wat grotere voorsprong op zijn achtervolgers.