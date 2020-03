EK beachvolleybal in Vlissingen verhuist naar september

Rossen (16) vindt biljarten wél een sport om van te houden

10:27 ZIERIKZEE - Jamy Rossen (16) is geselecteerd voor het EK biljarten onder 17 jaar in Brussel. Op dat inmiddels uitgestelde toernooi wil het jongste lid van biljartvereniging De Graanbeurs laten zien hoe goed hij is in zijn sport. De inwoner van Zierikzee is ambitieus. ,,Binnen tien jaar wil ik beter zijn dan Rinus Pankow.”