Eindelijk rendeert de aanval van het ‘nieuwe Tjoba’, dat nog steeds omhoog kijkt

Euphonium­spe­ler van de luchtmacht blaast iedereen weg in Bosse Pielenloop

Edwin de Neijs, afkomstig uit Zeeuws-Vlaanderen en al jaren lid van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht als euphoniumspeler, heeft in de afgelopen evenementen voldoende conditie opgedaan om de Bosse Pielenloop in Vogelwaarde ruimschoots te winnen. Hij finishte in een tijd van 46 minuten en 29 seconden over de 13,3 kilometer.

23 oktober