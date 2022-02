Eindelijk alle seinen op groen voor eerste editie ‘60 van Walcheren’

Huizenhoge favoriet Pattinama-Kerkhove verliest van nummer 820 van de wereld

BIRMINGHAM - Voor de tweede week op rij is tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove onverwacht vroeg uitgeschakeld tijdens een 25.000 dollartoernooi. De Zierikzeese was in Birmingham als eerste geplaatst, maar verloor al meteen in de eerste ronde. Vorige week vond ze al vroeg haar Waterloo in het Spaanse Manacor.

