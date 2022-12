Einde aan reeks van tien zeges van Zeeuwse waterpoloërs

Zweistra beloont trip naar Madrid met zilver en brons, nadert magische grens én nestelt zich in top 3

Thamar Zweistra (Schore) heeft uitstekend gepresteerd in de wereldbekerwedstrijd in Madrid. Na de tweede plaats in de Grand Prix met de negenjarige hengst Hexagon’s Ich Weiss, sloot ze de wedstrijd af met een knappe derde plaats in de wereldbekerkwalificatie. In de tussenstand van de West-Europese league neemt Zweistra nu de derde plaats in.

27 november