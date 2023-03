Eind goed, al goed voor TOP na bloedstollend slot; ‘We zijn trots dat we het hebben gered’

Eind goed, al goed. Dat was het gevoel dat overheerste na de seizoensafsluiting in Oegstgeest. Het was niet altijd goed wat TOP liet zien, maar het team van coach Edwin Coppoolse was net boven de degradatiestreep gebleven en daar ging het uiteindelijk om. ,,We hebben het ons vandaag ontzettend moeilijk gemaakt”, zei hij. ,,We hadden deze wedstrijd niet meer uit handen mogen geven nadat we in de tweede helft met vier punten voor kwamen. Maar ik ben blij dat Tempo zijn sportieve plicht heeft gedaan.”