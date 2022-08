Eigenlijk te moe voor Roosendaal, maar Van Anrooij had het niet willen missen

,,Eerst had ik helemaal geen zin om vandaag te rijden”, vertelde Van Anrooij in het centrum van Roosendaal. ,,Toen ze het gistermiddag aan me vroegen, zei ik ‘nee’. Ik wilde niet meteen weer op de fiets zitten. Maar ‘s avonds heb ik besloten om het toch te doen. Annemiek ging, Marianne en Ellen ook. Tja, dan kon ik toch niet achterblijven. Dit is hoe het gaat na een Tour.”

En dus stond de twintigjarige Bevelandse om 16.15 uur aan de start in de Brabantse stad, nog geen 23 uur nadat ze de Tour afsloot met de beklimming van La Super Planche des Belles Filles en amper 12 uur nadat ze was thuisgekomen in Kapelle. ,,We hebben na de huldigingen eerst nog even gegeten in een pizzeria. Ik had daar zo’n zin in... Daarna zijn weinig één ruk doorgereden naar huis. Het was heel fijn om weer in mijn eigen bed te slapen, al was het maar kort.”