Eerste World Cup voor snowboarder Bastiaansen in drie jaar

QUEBEC - Het is een opsteker voor snowboarder Erik Bastiaansen. De Terneuzenaar kan deze week voor het eerst sinds januari 2016 weer meedoen aan een wereldbekerwedstrijd. In Quebec komt hij uit op de ‘big air’. ,,Een finaleplaats? Nee, dat is op dit moment nog niet reëel.”

Bastiaansen (21) was altijd een grote belofte. Nadat hij in 2015 wereldkampioen bij de junioren werd, werd er veel van hem verwacht. Maar door blessures kon hij nooit aan de verwachtingen voldoen. ,,In november 2016 sprong ik mijn beide hielen kapot”, vertelde hij gisteren vanuit het oosten van Canada. ,,Een jaar later liep ik een scheurtje op in een tussenwervel in mijn onderrug. Daardoor lag ik er weer een heel jaar uit. Pas sinds een paar maanden ben ik weer zo goed als pijnvrij. Alleen na lange dagen in de sneeuw voel ik nog wel eens wat.”

De Zeeuws-Vlaming is tijdens zijn blessureperiodes intensief begeleid op Papendal, waar hij verblijft als hij niet in de bergen zit. Bastiaansen hoort nog steeds bij de Nederlandse wintersporters die worden klaargestoomd voor onder meer de Olympische Winterspelen. ,,Ik ben heel blij met de ondersteuning die ik heb. Voelde ik wat, dan kon ik naar de fysio of naar een arts. Die zaten bij mij om de hoek.”

Bastiaansen is in de tussentijd het snowboarden niet verleerd, zei hij. ,,Sommige tricks kan ik dromen. Andere zal ik weer terug moeten krijgen. Maar ik denk dat ik tijdens deze World Cup al een aardig niveau kan laten zien.”