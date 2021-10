Eerste winnaars van Kustmarathonweekeinde zijn bekend

© ZOUTELANDE - De eerste winnaars van het Kustmarathonweekeinde zijn bekend. Yvonne Moerland (10 kilometer) en Ruchama Houtzager (5 kilometer) waren het snelst in de Ladiesrun. In regen- en stormachtige omstandigheden gingen honderden vrouwen de strijd met zichzelf en elkaar aan. Ruchama Houtzager van AV’56 won de 5 kilometer met vier tellen voorsprong op Amélie Poulard uit Middelburg. De 10 kilometer werd gewonnen door Yvonne Moerland van AV’56 die 21 seconden voorsprong had op Durbey Meijboom uit Vlissingen. Over de eindstand van de 15 kilometer was nog onduidelijk; die volgt later. 15 kilometer 10 kilometer 1. Yvonne Moerland (AV’56) 45.49 2. Durbey Meijboom (Vlissingen) 46.10 3. Sophie Miljoen (Gapinge) 46.17 4. Esther de Koning (Heinkenszand) 46.18 5. Harma de Klerck (Kapelle) 47.09 5 kilometer 1. Ruchama Houtzager (Delta Sport) 25.11 2. Amélie Poulard (Middelburg) 25.15 3. Lieke Marijnen (Ciko’66) 25.30 4. Veerle Smits (AV’56) 26.32 5. Elise Mol (AV’56) 26.38