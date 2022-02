Eerste wereldrecordhouder 500 meter kwam uit Axel: hij was meer Shimizu dan Koelizjnikov

Zeeuwse feestje in landelijke dressuur­com­pe­ti­tie: eindzeges voor Van Liere en Dijkstra

KRONENBERG - Dressuuramazone Dinja van Liere heeft zondag de KNHS-Roelofsen Horse Trucks Dressuur Competitie gewonnen. Tijdens de finalewedstrijd in het Limburgse Kronenberg bleef de Kapelse in de Grand Prix (de hoogste klasse) de concurrentie ruim 2 procent voor. Ook in de U25 was er een Zeeuwse zege.

