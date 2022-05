Eerste voorrondes Rijkse iT Cup leveren geen grote verrassingen op

ARNEMUIDEN - De eerste voorrondes van de Rijkse iT Cup van TTV Arnemuiden, de seizoensafsluiter voor veel tafeltennissers in de regio zuid-west-Nederland, hebben geen grote verrassingen opgeleverd.

In groep A waren John Kiele en Adrian Slabbekoorn oppermachtig. Zij hadden hun ticket voor de volgende ronde al snel binnen. Later voegden Thijs Vleugel en Robert Wiechers zich daar ook bij. Herbert Keijman en Wilbert Poppe lieten er in poule B geen twijfel over bestaan wie de favorieten waren. In hun kielzog plaatsten ook Jan Schreur en Sybren Maas zich voor de volgende ronde.

Vaste gast Rene Lauwerijssen plaatste zich in groep C als eerste voor de volgende ronde. De poulewinst zat er voor hem niet in. Die ging naar Arnold de Gier. Walter Bierman en Max Vleugel liftten ook mee naar de volgende ronde. In groep D was die eer weggelegd voor Joep Schoenmakers, Joep van Zundert, Wilfred Joossens en Lajos Cselik.

Zo is een groot deel van de tickets voor de volgende ronde van de Rijkse iT Cup vergeven. Donderdag en vrijdag worden de laatste voorrondes afgewerkt. Dan komen onder andere favorieten Emiel de Rijke, Marc Hackenberg, Roald Vos, Kelvin Haamstra, Ramon Clijsen en Maurice van den Hoven in actie.