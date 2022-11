Eerste punten voor TOP Arnemuiden (maar het spel is ondermaats)

Endurocros­ser Kees Zuidhof (58) grijpt na 1987 en 1992 eindelijk zijn derde Nederland­se titel

In het Achterhoekse Zelhem is Kees Zuidhof (58) afgelopen weekend Nederlands kampioen endurocross geworden. Voor veel mensen wellicht een vrij onbekende sport. Voor de in Hoedekenskerke woonachtige Zuidhof is het alweer zijn derde Nederlandse titel in een discipline van het motorcross.

