Eerste interland lonkt voor Ewen Kuiper in 2021

,,Het is natuurlijk een droom”, zegt Ewen over een eventuele carrière als professioneel rugbyspeler. ,,Maar steeds meer talentvolle Nederlandse spelers krijgen ook echt een kans om zich in toplanden als Frankrijk, Engeland en soms zelfs Nieuw-Zeeland te bewijzen. Of dat voor mij ook is weggelegd zal de komende jaren moeten blijken. Je moet natuurlijk niet alleen over voldoende talent beschikken, maar ook gemotiveerd blijven om er iedere dag hard voor te werken en vrij te blijven van blessures. Voordat ik ging rugbyen heb ik eerst nog een tijdje aan judo gedaan. Dat is in principe een prima basis voor een contactsport als rugby, maar vanaf mijn zevende heb ik alleen nog maar gerugbyd om mijn droom te kunnen verwezenlijken.”