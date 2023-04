Eerst voetballen, daarna wielrennen en nu hardlopen: Jordy Leenknecht rekent op snelle tijd op de marathon

Na fraaie overwin­ning in Frankrijk weet Senna Remijn het zeker: het veldrijden gaat hem helpen in Pa­rijs-Rou­baix

Senna Remijn gaat zondag vol vertrouwen van start in de juniorenkoers van Parijs-Roubaix. Na zijn overwinning van zondag in een vergelijkbare wedstrijd in het noorden van Frankrijk ziet de zeventienjarige wielrenner uit Wolphaartsdijk het wel zitten om nog eens over de kasseienstroken te denderen. ,,Woensdag ga ik het parkoers voor de derde keer verkennen”, vertelt hij. ,,En daarna ben ik er helemaal klaar voor.”