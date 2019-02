Eenzame zege voor Ardito, goede generale voor Mytilus

OVERZICHTVLISSINGEN - De volleybalsters van Ardito trokken aan het langste eind tegen Minerva (3-1) en zorgden daarmee voor de enige Zeeuwse winst bij de vrouwen. De mannen van Stevo waren in de Zeeuwse derby met 4-0 te sterk voor AVC'87. Een klasse lager boekten Mytilus (4-0) en Bok (3-2) een zege in eigen huis.

Vrouwen

Voltena 2-Bok 4-0 (25-14, 25-22, 25-20, 25-18): Bok bood meer dan verdienstelijk tegenstand, maar kreeg geen loon naar werken. De Bevelandse équipe verloor de eerste set kansloos, maar was daarna twee sets bijna niks minder dan de thuisploeg. Voltena had in elke set een serie opslagen, waar Bok geen vat op had. Daardoor ging in de slotfase van de tweede set een 22-18-voorsprong zonder verder een punt te scoren verloren. Nadat de derde set ook was verloren, maakte Bok te veel fouten. Voltena 2 profiteerde ervan en wikkelde zonder veel moeite af naar een grote zege.

Next Volley Dordrecht 2-Forza 4-0 (25-14, 25-18, 25-21, 25-19): Hoewel Forza veel beter speelde dan in het eerste duel tussen beide teams, lukte het weer niet om een set te pakken. Forza knokte voor elke bal, maar schoot in kwalitatief opzicht tekort tegen een heel sterke Dordtse ploeg. Next Volley zette de Zeeuwen in elke set met een lastige opslag onder druk en gaf geen moment het initiatief uit handen. Forza werd aanvankelijk overklast en kreeg pas in de loop van de tweede set meer grip op de thuisploeg. Dat gebeurde door een serie opslagen van Chantal Savenije. Winst zat er echter geen moment in.

Volley Tilburg 4-Stevo 3-1 (25-18, 23-25, 25-23, 25-15): Een topper tussen de nummers twee en drie, die beslist werd door service en pass. Stevo serveerde bij momenten erg goed, maar zakte passend af en toe door het ijs. De Zeeuwen begonnen prima en namen in de eerste set een 2-10 voorsprong. Die werd naarmate de set vorderde weg gegeven. Na winst in het tweede bedrijf leek Stevo ook de derde set te kunnen winnen. Op 19-23 ging het echter mis. De thuisploeg scoorde zes keer op rij en won. Dat verlies dreunde in de vierde set na in de Zeeuws-Vlaamse gelederen. Stevo geloofde geen moment meer in zichzelf en verloor met ruim verschil.

Ardito-Minerva 3-1 (21-25, 26-24, 25-19, 25-23): Een zwaarbevochten zege voor Ardito, dat op inzet de winst over de streep trok. De subtoppers waren aan elkaar gewaagd. In een duel met fouten over en weer begon Ardito goed, maar lukte het niet om een voorsprong naar winst af te wikkelen. Cruciaal was het verloop van het tweede bedrijf. Ardito zette in een spannende slotfase een 23-24-achterstand om in winst. ,,Als we die hadden verloren, was het een verloren wedstrijd geweest'', dacht Henriëtte Swartjes. Ardito bleef daarna goed bij de les, won de derde set en trok in een boeiende vierde set met kansen op winst voor beide teams aan het langste eind.

Mannen

Stevo-AVC'87 4-0 (25-20, 25-16, 26-24, 25-14): Op de winst van Stevo was niks af te dingen. AVC'87 moest op de positie van spelverdeler improviseren en toestaan dat Stevo in drie van de vier sets het initiatief nam. Slechts in het derde bedrijf maakten de gasten het de Zeeuws-Vlamingen knap lastig. Via 1-7, 2-11 en 9-17 gloorde in de Thoolse gelederen hoop op winst. Zo ver kwam het niet. Kevin de Koeijer, Stan Schram en Frank Audenaerd brachten Stevo serverend (met series) op het 22ste punt op voorsprong. Arbias Deskaj maakte op 24-24 een rally winnend af, een Thoolse netfout leidde tot 26-24. In de vierde set had Stevo geen kind aan een moegestreden AVC'87.

Mytilus-De Burgst Breda 3 4-0 (25-23, 25-16, 25-20, 25-21): Mytilus speelt zaterdag een topper in Dordrecht en kende een goede generale repetitie. Daar zag het in het begin niet naar uit. De Goese ploeg had in de eerste set geruime tijd passend geen antwoord op de opslag van de gasten en liep een 6-15 achterstand op. Met een paar goed serviceseries raakte de thuisploeg op het goede spoor. Mytilus kroop dichterbij en sloeg in de slotfase beslissend toe. Vanaf dat moment stond er geen maat meer op het spel van de Zeeuwen. De thuisploeg nam in elke set het initiatief en wikkelde bekeken spelend af naar een maximale zege.

Bok- Kraftwell Symmachia Roosendaal 3-2 (11-25, 25-21, 25-22, 21-25, 15-13): De vierde zege op rij voor Bok, dat revanche nam voor de eerder geleden nederlaag tegen de Brabanders. Daar zag het in het begin niet naar uit. Bok had in de eerste set geen vat op een lange middenman en zag mede door persoonlijke fouten alle hoeken van de zaal. Door beter side-out spel en meer rust in de gelederen kwam Bok de in de eerste set uitgedeelde forse tik te boven. Goed spelend werd twee keer op rij gewonnen, maar een slechte fase in de vierde set maakte een vijfde set noodzakelijk. Daarin gaven beide teams elkaar bijna niks toe. Bok trok nipt aan het langste eind.