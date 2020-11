Eendaagse Zeeuwse wielerkoers Tacx Pro Classic wordt ook in 2021 niet gereden

Geblesseer­de Tanko: ‘Alles gebeurt met een reden’

3 november MIDDELBURG - Een maand geleden raakte Amidu Tanko (25) zwaar geblesseerd. Hij scheurde een pees af. Kermend van de pijn viel de verdediger van Goes op het grasveld. Het duel in de derde divisie tussen Goes en Stedoco was slechts zes minuten onderweg. Na een tijdje werd hij weggedragen. De schade: de pees die zijn linkerknie met z’n bovenbeen verbindt, is afgescheurd.