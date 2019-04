Een Roubaix-finish op de wielerbaan van Oostburg

Willeboord­se reikt prijzen uit en ontvangt steun voor projecten

21:23 OOST-SOUBURG - Voormalig topjudoka Elisabeth Willeboordse is zaterdagmiddag te gast bij het 163ste Try Out toernooi van Sportschool Geelhoed. In Oost-Souburg zal ze rond de klok van 14.00 uur enkele prijzen uitreiken bij haar oude club en mag ze ook een geldbedrag in ontvangst nemen.