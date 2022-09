‘Een mooi moment voor Terneuzen om horizontaal over te stappen’

Interim-voorzitter Ko Nieskens zegt er niet van wakker te hebben gelegen, maar spreekt wel van een belangrijk besluit. ,,De club heeft een rijke historie van 102 jaar in het zondagvoetbal. Dan is dit natuurlijk best een stap.’’ Hij kijkt met een goed gevoel terug op het proces dat is gevolgd. ,,We hebben geheel volgens de statuten gewerkt. Er is een extra ledenvergadering uitgeschreven en we hebben in de uitnodiging daarvoor veertien dagen geleden een toelichting op ons voorstel gegeven. Tijdens de vergadering hebben we alles aan de hand van een powerpoint nog eens doorgenomen. We hebben veel verschillende leden en dan mag je gemengde reacties verwachten. Een paar leden gaven aan dat ze overvallen waren door de snelheid waarmee de beslissing moest worden genomen. Hebben we genoeg kleedlokalen? Of moeten we daar fors in investeren? Maken we nou van het trainingsveld een wedstrijdveld? Zulke vragen.”