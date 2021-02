Een kijkje binnen bij de sportfamilie De Rijke uit Oost-Souburg: korfbal wint het van voetbal

Thomas de Rijke, de linksbuiten van derdedivisionist Goes, komt zelden kijken bij Fortis, waarbij zijn jongere broer Niels en zusje Romy in het eerste team spelen. ,,Het trekt mij niet om naar een korfbalwedstrijd te kijken”, zegt de 23-jarige voetballer eerlijk, terwijl hij met de rest van het gezin aan de keukentafel zit in het ouderlijk huis in Oost-Souburg. Andersom gaat het overigens precies hetzelfde: Romy (16) staat nog wel eens langs de lijn, maar Niels (20) heeft Thomas nog nooit zien voetballen sinds die bij die senioren speelt. ,,Ik geef helemaal niks om voetbal”, bekent hij. En de broers vinden het prima zo; ze accepteren elkaars afwezigheid zonder problemen.

Als het binnen het gezin De Rijke over sport gaat, gaat het over voetbal of korfbal. ,,Ik heb gewonnen”, juicht moeder Marieke, wijzend op de twee kinderen die in haar voetsporen traden. ,,En ik heb, sinds Thomas het huis uit is, nog meer terrein verloren”, zegt Jan. De oud-voetballer ziet dat er nu op zaterdag allemaal duels uit de Korfbal League ‘gestreamd’ worden op de televisie. ,,Gelukkig mag ik op zondag nog Feyenoord kijken…”

Waar voor de kinderen voetbal en korfbal – ook vanwege de botsende wedstrijdtijden – gescheiden werelden zijn, proberen de ouders nog zo veel mogelijk te kunnen zien. In de weekenden is het een kwestie van keuzes maken. Marieke: ,,Als Thomas ’s middags voetbalt en Niels en Romy ’s avonds in de zaal korfballen, is het voor ons nog wel te doen. Maar als bij Fortis de veldcompetitie bezig is, is het niet te combineren. Het was wat makkelijker toen Thomas nog op de zondag bij Vlissingen speelde. Toen hadden we op beide dagen iets. Straks wordt het overigens nog lastiger, als Romy bij PKC speelt in Papendrecht. Jan: ,,Misschien heeft Niels of Thomas dan een uitwedstrijd daar in de buurt en kunnen we toch nog iets meer zien dan we denken.”