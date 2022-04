Een betere buitenstart kon Jessica Nijpjes zich niet wensen met rijzende ster Luna

Monique Verschuure mist net podium in Marathon Rotterdam

ROTTERDAM - Monique Verschuure uit Yerseke bleef zondag in Rotterdam met 2 uur, 57 minuten en 13 seconden slechts tien seconden boven haar persoonlijk record op de marathon. Ze kwam net tekort voor het erepodium in de categorie D40, maar was wel de snelste Nederlandse dame in deze categorie.

11 april